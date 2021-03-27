Коли в дім принесли крихітне цуценя, папуга не розгубився і почав демонструвати свої почуття. Величний птах гладить малюка по голові.

Папуга на прізвисько Sweet Pea (Духмяний горошок – переклад 24 канал), вперше побачив крихітне цуценя. Птах почав гладити малюка по голові своїми міцними лапами.

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Хазяйка попросила птаха сказати, що він любить малюка. Розумний птах послухався і промовив "Я люблю тебе".

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Папуга та цуценя стали надзвичайно популярними у мережі. Відео з ними зібрало понад 300 тисяч переглядів в інстаграмі.

Не можу надивитися! Я не уявляв, що папуги можуть погладити! Я зачарований! Ще й посміхається? – коментують публікацію користувачі мережі.

Перегляньте це зворушливе відео і ви: