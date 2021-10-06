Помощь краснокнижным зубрам на Виннитчине: как зимой будут спасать животных

В Винницкой области за счет областного бюджета будут подкармливать краснокнижных зубров. Это нужно для того, чтобы сохранить ареал популяции и избежать последствий их самостоятельных поисков пищи.

Председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый сообщил, что из областного фонда охраны окружающей природной среды направлено 300 тысяч гривен на создание кормовой базы для краснокнижных зубров.

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"Зимой в поисках пищи стадо может причинить немалый ущерб – животные обгрызают кору с деревьев, съедают молодые саженцы, вытаптывают посевы на огородах и полях", — отметил Вячеслав Соколовый.

По его словам, чтобы сохранить ареал популяции зубров и избежать последствий их самостоятельных поисков пищи, нужно обустроить специальные кормушки с сеном, солью, кормовой свеклой.

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Что известно о зубрах в Винницкой области

Самая многочисленная в Украине популяция зубров в Винницкой области, а это 101 особь беловежско-кавказской генетической линии. Все они живут в лесных угодьях ГП "Хмельницкий лесхоз" на территории Хмельницкого района.

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