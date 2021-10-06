Председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый сообщил, что из областного фонда охраны окружающей природной среды направлено 300 тысяч гривен на создание кормовой базы для краснокнижных зубров.

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"Зимой в поисках пищи стадо может причинить немалый ущерб – животные обгрызают кору с деревьев, съедают молодые саженцы, вытаптывают посевы на огородах и полях", — отметил Вячеслав Соколовый.

По его словам, чтобы сохранить ареал популяции зубров и избежать последствий их самостоятельных поисков пищи, нужно обустроить специальные кормушки с сеном, солью, кормовой свеклой.

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Что известно о зубрах в Винницкой области

Самая многочисленная в Украине популяция зубров в Винницкой области, а это 101 особь беловежско-кавказской генетической линии. Все они живут в лесных угодьях ГП "Хмельницкий лесхоз" на территории Хмельницкого района.

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