Председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый сообщил, что из областного фонда охраны окружающей природной среды направлено 300 тысяч гривен на создание кормовой базы для краснокнижных зубров.
Важно Как можно весело и полезно развлечь любимого кота
"Зимой в поисках пищи стадо может причинить немалый ущерб – животные обгрызают кору с деревьев, съедают молодые саженцы, вытаптывают посевы на огородах и полях", — отметил Вячеслав Соколовый.
По его словам, чтобы сохранить ареал популяции зубров и избежать последствий их самостоятельных поисков пищи, нужно обустроить специальные кормушки с сеном, солью, кормовой свеклой.
Интересно Краля и Пенола: возле "Академика Вернадского" родились тюленята – милейшие фото и видео
Что известно о зубрах в Винницкой области
Самая многочисленная в Украине популяция зубров в Винницкой области, а это 101 особь беловежско-кавказской генетической линии. Все они живут в лесных угодьях ГП "Хмельницкий лесхоз" на территории Хмельницкого района.