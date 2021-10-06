Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий повідомив, що з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано 300 тисяч гривень на створення кормової бази для червонокнижних зубрів.

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"Взимку в пошуках їжі стадо може заподіяти чималих збитків - тварини обгризають кору з дерев, з’їдають молоді саджанці, витоптують посіви на городах та полях", – зазначив В'ячеслав Соколовий.

За його словами, щоб зберегти ареал популяції зубра та уникнути наслідків їхніх самостійних пошуків їжі, потрібно облаштувати спеціальні годівниці з сіном, сіллю, кормовими буряками.

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Що відомо про зубрів на Вінниччині

Найчисельніша в Україні популяція зубрів на Вінниччині, а це 101 особина біловезько-кавказької генетичної лінії. Усі вони мешкають у лісових угіддях ДП "Хмільницький лісгосп", що на території Хмільницького району.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.