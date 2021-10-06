Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий повідомив, що з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано 300 тисяч гривень на створення кормової бази для червонокнижних зубрів.
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"Взимку в пошуках їжі стадо може заподіяти чималих збитків - тварини обгризають кору з дерев, з’їдають молоді саджанці, витоптують посіви на городах та полях", – зазначив В'ячеслав Соколовий.
За його словами, щоб зберегти ареал популяції зубра та уникнути наслідків їхніх самостійних пошуків їжі, потрібно облаштувати спеціальні годівниці з сіном, сіллю, кормовими буряками.
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Що відомо про зубрів на Вінниччині
Найчисельніша в Україні популяція зубрів на Вінниччині, а це 101 особина біловезько-кавказької генетичної лінії. Усі вони мешкають у лісових угіддях ДП "Хмільницький лісгосп", що на території Хмільницького району.