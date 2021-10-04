Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кілограмів. Мами годуватимуть їх близько місяця, і в кінці вигодовування "малюки" важитимуть вже 90 кілограмів. Після того, як мами припинять годувати тюленят, їм доведеться вчитися самим здобувати собі їжу в океані.
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Тюленята важать 25 кілограмів / Фото Оксани Савенко
Малюки досліджують світ
В районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець, – розповідають на станції.
Біологи досліджують причини загибелі самця. А 2 самички, які вижили, почуваються добре. Вони вже досліджують світ поруч зі своїми матерями.
Одну з дівчаток назвали Пенолою – на честь протоки, біля якої вона народилася. А другій дав кличку Краля Олександр Книжатко, який першим знайшов її.
Малюки починають досліджувати світ / Фото Оксани Савенко
Усі тюлені мають унікальний візерунок
Кожен Тюлень Веддела має унікальний візерунок на шкірі, завдяки яким їх можна розрізняти. Це дає змогу науковцям вносити тварин у спеціальний каталог.
Тюлені швидко ростуть / Фото Оксани Савенко
Також українські науковці проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин пуповини й плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забрудників, тощо, – розповідають у НАНЦ.
Крім того, на українській станції започатковано акустичні дослідження тюленів Ведделла: більшість їхніх звуків недоступні для людини, адже належать до ультразвукових частот.
Малюк із мамою / Фото Оксани Савенко
Тюленятко Краля досліджує світ: відео Олександр Книжатко
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Повідомлення Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці:
Кряла і Пенола – поблизу станції "Академік Вернадський" народилися перші тюленята.
В районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець.
Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім’я другій крихітці отримав дизеліст Олександр Книжатко, бо саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самиця стала Кралею.
А от третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими та активними.
Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кг, а завдяки поживному (54% жирності!) молоку самиць дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг. Такий “запас” дозволяє малечі пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування в океані. До речі, перші знайомства тюленят з водою можуть відбуватися вже за тиждень після народження.
Наприкінці вигодовування самиці тюленів знову здатні до запліднення. Наразі поблизу наших матусь регулярно зустрічається тільки один самець-претендент. Його легко впізнати, адже кожна особина цього виду має унікальний плямистий візерунок на шкірі. Саме за цим малюнком вчені, зокрема й на “Вернадському”, роблять фотоідентифікацію тюленів Ведделла, створюючи спеціальний каталог.
Також українські науковці проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забрудників, тощо. А ще на нашій станції було започатковано акустичні дослідження тюленів Ведделла: більшість їхніх звуків не доступні для людини, адже належать до ультразвукових частот.
Докладніше про це ми розкажемо в інших дописах, а поки бажаємо новонародженим тюленятам рости здоровими, набирати вагу й не сильно бешкетувати!
Дякуємо за чудові фото @Oksana Savenko