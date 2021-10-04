Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кілограмів. Мами годуватимуть їх близько місяця, і в кінці вигодовування "малюки" важитимуть вже 90 кілограмів. Після того, як мами припинять годувати тюленят, їм доведеться вчитися самим здобувати собі їжу в океані.

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Тюленята важать 25 кілограмів / Фото Оксани Савенко

Малюки досліджують світ

В районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець, – розповідають на станції.

Біологи досліджують причини загибелі самця. А 2 самички, які вижили, почуваються добре. Вони вже досліджують світ поруч зі своїми матерями.

Одну з дівчаток назвали Пенолою – на честь протоки, біля якої вона народилася. А другій дав кличку Краля Олександр Книжатко, який першим знайшов її.



Малюки починають досліджувати світ / Фото Оксани Савенко

Усі тюлені мають унікальний візерунок

Кожен Тюлень Веддела має унікальний візерунок на шкірі, завдяки яким їх можна розрізняти. Це дає змогу науковцям вносити тварин у спеціальний каталог.



Тюлені швидко ростуть / Фото Оксани Савенко

Також українські науковці проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин пуповини й плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забрудників, тощо, – розповідають у НАНЦ.

Крім того, на українській станції започатковано акустичні дослідження тюленів Ведделла: більшість їхніх звуків недоступні для людини, адже належать до ультразвукових частот.



Малюк із мамою / Фото Оксани Савенко

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. ​

Тюленятко Краля досліджує світ: відео Олександр Книжатко

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Повідомлення Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці:

Кряла і Пенола – поблизу станції "Академік Вернадський" народилися перші тюленята.

В районі нашої станції, на Аргентинських островах, почався сезон розмноження тюленів Ведделла! Наразі народилося троє тюленят: дві самиці та самець.

Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім’я другій крихітці отримав дизеліст Олександр Книжатко, бо саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самиця стала Кралею.

А от третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими та активними.

Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кг, а завдяки поживному (54% жирності!) молоку самиць дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг. Такий “запас” дозволяє малечі пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування в океані. До речі, перші знайомства тюленят з водою можуть відбуватися вже за тиждень після народження.

Наприкінці вигодовування самиці тюленів знову здатні до запліднення. Наразі поблизу наших матусь регулярно зустрічається тільки один самець-претендент. Його легко впізнати, адже кожна особина цього виду має унікальний плямистий візерунок на шкірі. Саме за цим малюнком вчені, зокрема й на “Вернадському”, роблять фотоідентифікацію тюленів Ведделла, створюючи спеціальний каталог.

Також українські науковці проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забрудників, тощо. А ще на нашій станції було започатковано акустичні дослідження тюленів Ведделла: більшість їхніх звуків не доступні для людини, адже належать до ультразвукових частот.

Докладніше про це ми розкажемо в інших дописах, а поки бажаємо новонародженим тюленятам рости здоровими, набирати вагу й не сильно бешкетувати!

Дякуємо за чудові фото @Oksana Savenko