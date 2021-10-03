Дайвери Сімон Мусумечі та Антоніо Ді Франка на Мальдівах здійснювали занурення. Під час вивчення вод екскурсію раптово перервала китова акула.

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На шиї у риби висіла товста мотузка, яка глибоко врізалася в шкіру та залишала на ній сліди. Дайвери розуміли наскільки важливо допомогти їй, тому одразу стрибнули у воду.

Попри свої великі розміри, китові акули не є небезпечними для людини. Переважно вони харчуються планктонами та не відрізняються агресивною поведінкою.

Акула дозволила чоловікам до себе підплисти, аби ті розрізали мотузку. Дайвери зазначили, що це було непросто, адже риба постійно перебувала в русі. Проте Сімон та Антоніо вдалося звільнити її зі щільних волокон.

"Коли мотузка нарешті відірвалася, тварина на мить затрималася, ніби розуміючи, що вільна. Потім вона повільно попливла вниз, у глибини моря. Через кілька хвилин вона з'явилася знову і підплило ближче до нас, ніби хотіла подякувати", – пригадав Сімон.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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