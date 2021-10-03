Дайверы Симон Мусумечи и Антонио Ди Франко на Мальдивах совершали погружения. Во время изучения вод экскурсию внезапно прервала китовая акула.
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На шее у рыбы висела толстая веревка, которая глубоко врезалась в кожу и оставляло на ней следы. Дайверы понимали насколько важно помочь ей, поэтому сразу прыгнули в воду.
Акула позволила мужчинам к себе подплыть, чтобы те разрезали веревку. Дайверы отметили, что это было непросто, ведь рыба постоянно находилась в движении. Однако Симон и Антонио удалось освободить ее из плотных волокон.
"Когда веревка наконец оторвалась, животное на мгновение задержалось, будто понимая, что свободно. Затем оно медленно поплыло вниз, в глубины моря. Через несколько минут снова появилось и подплыло ближе к нам, будто хотело поблагодарить", — вспомнил Симон.
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