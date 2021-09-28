Дайвер Джош Экклз более 10 лет занимается кормлением акул с рук. Его коллега Тодд Томас показал видео, как мужчина коммуницирует с одной из самых опасных рыб в мире.
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В ролике видно, что мужчина кормил беременную тигровую акулу, которую назвал Дженни. Когда она подплыла к драйверу ближе, он решил погладить ее по носу. При этом акула не стала агрессивной и не напала на мужчину.
Смотрите видео: как дайвер погладил акулу
Джош общается с Дженни уже в течение 3 лет. Для этого он использует специальную технику гипноза – погружает акулу в тоническую недвижимость. Это поведение, при которой некоторые животные становятся временно парализованными и не реагируют на внешние раздражители.
Чтобы добиться подобного эффекта, Джошу нужно только осторожно погладить Дженни в специальной зоне на носу. Там у зубастых находится важный орган чувств, с помощью которого они ловят электрические сигналы, исходящие от других живых объектов.
Это восприятие акулы используют для охоты. Именно поэтому они близко подплывают к тебе, чтобы понять, что находится перед ними,
– пояснил Тодд Томас.
Вследствие стимуляции этого органа мышцы акулы сокращаются, и хищница становится совершенно неподвижной. Это состояние считается безопасным для существа, если быть осторожным и не травмировать акулу.
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Кроме того, важно помнить, что Джош с хищниками взаимодействует давно, поэтому может погладить акулу без опасных последствий.