Дайвер Джош Екклз понад 10 років займається годуванням акул з рук. Його колега Тодд Томас показав відео, як чоловік комунікує з однією з найнебезпечніших риб у світі.

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Тигрова акула – цей вид входить в список найбільш небезпечних акул світу, до того ж є однією з найпоширеніших на Землі. Розтини показували, що вона поїдає буквально все, що зустрічається на її шляху.

У ролику видно, що чоловік годував вагітну тигрову акулу, яку назвав Дженні. Коли вона підплила до драйвера ближче, він вирішив погладити її по носі. При цьому акула не стала агресивною й не напала на чоловіка.

Дивіться відео: як дайвер погладив акулу

Джош спілкується з Дженні вже протягом 3 років. Для цього він використовує спеціальну техніку гіпнозу – занурює акулу в тонічну нерухомість. Це поведінка, при якій деякі тварини стають тимчасово паралізованими та не реагують на зовнішні подразники.

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Щоб домогтися подібного ефекту, Джошу потрібно лише обережно погладити Дженні в спеціальній зоні на носі. Там у зубастих знаходиться важливий орган почуттів, за допомогою якого вони ловлять електричні сигнали, що виходять від інших живих об'єктів.

Це сприйняття акули використовують для полювання. Саме тому вони близько підпливають до тебе, щоб зрозуміти, що знаходиться перед ними,

– пояснив Тодд Томас.

Внаслідок стимуляції цього органу м'язи акули скорочуються, і хижачка стає абсолютно нерухомою. Цей стан вважається безпечним для істоти, якщо бути обережним й не травмувати акулу.

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Крім того, важливо пам'ятати, що Джош з хижаками взаємодіє давно, тому може погладити акулу без небезпечних наслідків.