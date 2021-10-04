Вес новорожденных тюленят составляет около 25 килограммов. Мамы будут кормить их около месяца, и в конце вскармливания "малыши" будут весить уже 90 килограмм. После того как мамы перестанут кормить тюленят, им придется учиться самим добывать себе пищу в океане.

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Тюленята весят 25 килограммов / Фото Оксаны Савенко

Малыши уже исследуют мир

В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюлень Уэдделла! Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец, – рассказывают на станции.

Биологи исследуют причины гибели самца. А 2 выживших самочки чувствуют себя хорошо. Они уже исследуют мир рядом со своими матерями.

Одну из девочек назвали Пенола – в честь пролива, возле которого она родилась. А второй дал кличку Краля Александр Книжатко, который первым нашел ее.



Малыши начинают исследовать мир / Фото Оксаны Савенко

Все тюлени имеют уникальный узор

Каждый Тюлень Веддела имеет уникальный узор на шкуре, благодаря которым их можно различать. Это позволяет ученым вносить животных в специальный каталог.



Тюлени быстро растут / Фото Оксаны Савенко

Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных. Например, изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и так далее, – рассказывают в НАНЦ.

Кроме того, на украинской станции начали проводить акустические исследования тюленей Уэдделла: большинство их звуков недоступны для человека, ведь относятся к ультразвуковым частотам.



Малыш с мамой / Фото Оксаны Савенко

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы находим ежедневно, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Тюлененок Краля исследует мир: видео Александра Книжатко

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Сообщение Национального антарктического научного центра в фейсбуке:

Кряла и Пенола – вблизи станции "Академик Вернадский" родились первые тюленята.

В районе нашей станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюленей Уэдделла! Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец.

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола – в честь пролива, вблизи которого она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения. Так вторая самка стала Краля.

А вот третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными.

Вес новорожденных тюленят составляет около 25 килограммов, а благодаря питательному (54% жирности!) молоку самок очень быстро увеличивается. Период вскармливания продолжается чуть больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг. Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане. Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения.

В конце вскармливания самки тюленей снова способны к оплодотворению. Сейчас вблизи наших мам регулярно встречается только один самец-претендент. Его легко узнать, ведь каждая особь этого вида имеет уникальный пятнистый узор на коже. Именно по этому рисунком ученые, в том числе и на "Вернадском", делают фотоидентификацию тюленей Уэдделла, создавая специальный каталог.

Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных. Например, изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное. А еще на нашей станции было начато акустические исследования тюленей Уэдделла: большинство их звуков не доступны для человека, ведь относятся к ультразвуковым частотам.

Подробнее об этом мы расскажем в других сообщениях, а пока желаем новорожденным тюленятам расти здоровыми, набирать вес и не сильно безобразничать!