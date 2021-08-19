В Полтаве женщина нашла удава в туалете: чем закончилась опасное приключение
Источник:ИРТ Полтава
Полтавка зашла в туалет и увидела там метровую змею. Женщина сразу обратилась за помощью к спасателям.
В помещении проводится ремонт. Там разбирали стены и меняли трубы. Однако точно не известно, как удав оказался в квартире.
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Удава забрали в эко-центр
Змея оказалась аргентинским радужным удавом / Скриншот с видео
Женщина зашла к себе в уборную и увидела пресмыкающееся. По экзотическому окрасу она поняла, что это что-то редкое, – рассказывает Светлана Рыбалко, спикер ГСЧС Полтавщины.
Чрезвычайники решили отправить пресмыкающееся в Полтавский областной эколого-натуралистический центр. Работники центра самостоятельно приехали и забрали удава.
Этот вид змей не ядовит
Выяснилось, что это аргентинский радужный удав. Его поместили в специальный аквариум, но трогать голыми руками пока не рискуют. Неизвестно, как поведет себя животное. Впрочем, удав не является ядовитым.
Кто-то держал его у себя, так как в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина – это Центральная Америка, – рассказывает Людмила Брыжак, сотрудница центра.
Удав останется в эко-центре, как экспонат / Скриншот с видео
Кормят удава мышами. Ест он всего раз в неделю, а остальное время переваривает съеденное.Понять поведение животных иногда очень непросто. И в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.
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Подобный случай был в Киеве
- Недавно в столице змея сбежала из террариума и оказалась в такси.
- Выяснилось, что это был маисовый полоз.
- Он вылез из неплотно закрытого террариума и спустился с 4-го этажа через окно.
- Затем полоз заполз в автомобиль службы такси. Чтобы достать его, автомобиль пришлось разбирать.