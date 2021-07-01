Полоз заліз у щілину між бензобаком і дном авто. Діставати його звідти довелося рятувальникам тварин.

Важлива тема Кульки шерсті у кота: як зменшити їх виникнення та попередити ускладнення

Як змія опинилася в таксі

Незвичний виклик отримала Команда порятунку тварин Києва. Їм повідомили, що у припарковане авто вдерлася змія, схожа на пітона.

Виявилося, що змія не залізла у салон, а прилаштувалася у щілині на дні авто. Непроханим гостем був маїсовий полоз, який у диких умовах не поширений в Україні.



Полоз заліз в авто служби таксі / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Згодом стало ясно: змія втекла від своїх власників з квартирного тераріуму, який погано закрили. Полоз спустився по дереву з четвертого поверху і досить далеко втік. Прослідкувати шлях змії вдалося завдяки камерам спостереження.

Аби дістати втікачку, рятувальникам довелося розбирати авто: хлопці демонтували бензобак.



Змія залізла у щілину між дном авто і бензобаком / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Опісля змію легко дістали, помістили у спеціальний контейнер і віддали господарям. Вони пообіцяли ретельніше пильнувати улюбленця і більше не допускати втеч.



Полоз подолав значну відстань, перш ніж заліз в авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group