Полоз залез в щель между бензобаком и дном авто. Доставать его оттуда пришлось спасателям животных.

Важная тема Шарики шерсти у кота: как уменьшить их возникновение и предупредить осложнения

Как змея оказалась в такси

Необычный вызов получила Команда спасения животных Киева. Им сообщили, что в припаркованное авто ворвалась змея, похожая на питона.

Оказалось, что змея не залезла в салон, а пристроилась в щели на дне авто. Незваным гостем был маисовый полоз, который в диких условиях не распространен в Украине.



Полоз залез в авто службы такси / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Впоследствии стало ясно: змея сбежала от своих владельцев с квартирного террариума, который плохо закрыли. Полоз спустился по дереву с четвертого этажа и достаточно далеко убежал. Проследить путь змеи удалось благодаря камерам наблюдения.

Чтобы достать беглянку, спасателям пришлось разбирать авто: ребята демонтировали бензобак.



Змея залезла в щель между дном авто и бензобаком / Фото Kyiv Animal Rescue Group

После змею легко достали, поместили в специальный контейнер и отдали хозяевам. Они пообещали тщательно следить за любимцем и больше не допускать побегов.



Полоз преодолел значительное расстояние, прежде чем залез в авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group