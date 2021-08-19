Рыбу заметили у берега залива Монтерей в Калифорнии. Ярко-оранжевая самка китовой рыбы наполовину плавала, наполовину скользила, когда исследователи заметили ее.

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Таинственная рыба, которую более 100 лет считали тремя различными видами

Оборотнем этот ряд рыб называют потому, что одно и то же животное может принимать три различные формы. Они зависят от жизненного цикла рыбы, подобно бабочке, которая от личинки становится куколкой.

Впервые рыб увидели в 1895 году два ученых Смитсоновского института. На протяжении более ста лет после этого ученые принимали три разные стадии жизни этих рыб за три совершенно разные виды рыб.



Яркая рыба-оборотень / Фото с твиттера MBARI_News

Причиной такой ошибки была скрытность рыб: они редко появляются у подводных исследовательских лодок, избегают света и живут таинственно. О привычках рыб также известно немного, но ученые считают, что китовые рыбы мигрируют примерно на высоту около 600 метров под поверхностью моря, чтобы питаться при лунном свете. Днем же рыбы отступают на глубину.

Рыба-оборотень: что с ней происходит

Когда рыба взрослеет, начинается ее трансформация. В зависимости от пола, ее форма меняется на два различных типа.

Если рыба мужского пола, хвостики увеличиваются: чешуя прорастает по всему телу, рот уменьшается до мизерных размеров, а нос выходит наружу. Важно то, что рыбы никогда не будут питаться, их кишечник, пищевод и желудок сморщиваются и исчезают. Зато их грудная полость заполнена половыми органами и гигантской печенью как запасом энергии.

Моменты перед этой метаморфозой можно было бы описать как "безумное наедание": существа наполнят себя крошечными ракообразными, чтобы прожить остаток своей жизни как мобильные системы доставки спермы.



Самец рыбы-кита наедается заранее до конца жизни / Фото с твиттера MBARI_News

У рыб-самок тело расширяется и напоминает миниатюрного кита, вырастая до размеров гораздо больших, чем их собратья-самцы. У некоторых видов тела самки меняются на оттенок блестяще оранжевого.

Это открытие было сделано только для одного вида. Неуловимость ряда этих рыб означает, что генеалогические деревья многих китовых требуют более детального изучения.