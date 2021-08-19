В Полтаве женщина нашла удава в туалете: чем закончилась опасное приключение

В помещении проводится ремонт. Там разбирали стены и меняли трубы. Однако точно не известно, как удав оказался в квартире.

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Удава забрали в эко-центр



Змея оказалась аргентинским радужным удавом / Скриншот с видео

Женщина зашла к себе в уборную и увидела пресмыкающееся. По экзотическому окрасу она поняла, что это что-то редкое, – рассказывает Светлана Рыбалко, спикер ГСЧС Полтавщины.

Чрезвычайники решили отправить пресмыкающееся в Полтавский областной эколого-натуралистический центр. Работники центра самостоятельно приехали и забрали удава.

Этот вид змей не ядовит

Выяснилось, что это аргентинский радужный удав. Его поместили в специальный аквариум, но трогать голыми руками пока не рискуют. Неизвестно, как поведет себя животное. Впрочем, удав не является ядовитым.

Кто-то держал его у себя, так как в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина – это Центральная Америка, – рассказывает Людмила Брыжак, сотрудница центра.



Удав останется в эко-центре, как экспонат / Скриншот с видео

Кормят удава мышами. Ест он всего раз в неделю, а остальное время переваривает съеденное.

Понять поведение животных иногда очень непросто. И в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

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