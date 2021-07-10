В Полтаве полиция остановила автомобиль за нарушение и нашла под капотом котенка
Источник:патрульная полиция Полтавской области
Патрульные в Полтаве остановили водителя за нарушение правил дорожнего движения. К своему удивлению они услышали жалобное кошачье мяуканье.
Впрочем, в авто котенка не было, а для самого водителя такие звуки оказались сюрпризом. Выяснилось, что малыш залез под капот авто.
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Ракета сразу же получила семью
Котенок залез под капот авто и попал в ловушку между радиатором и его решеткой. Место было крайне опасным для животного: в тот день было жарко, а от радиатора шел горячий воздух. Малыш мог просто задохнуться, и это чудо, что патрульные остановили авто и начали осмотр.
Патрульный вместе с водителем открутили металлическую защиту двигателя и достали пленницу. Котенок был грязным и напуганным.
Котенок сразу же получил новую семью / Фото патрульной полиции Полтавской области
Вторая патрульная – девушка Оксана – просто не могла остаться в стороне и решила забрать котенка к себе домой. Девочку назвали Ракетой.
Это действительно благородный поступок: не знать, в какую бы беду еще могла залезть эта шустрая девочка. Радуемся, что у бездомного животного появилась семья.
Малышку уже отмыли до белоснежного цвета / Фото патрульной полиции Полтавской области
Почему коты лезут под машину
Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, необходимое для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.
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К тому же от солнца, собак или других угроз кошки могут прятаться и в других частях авто.
Любимые места кошек:
- под авто;
- под капотом;
- под арками колес;
- в выхлопной трубе.
Если вы нашли кота, который не вылезает из-под авто, попробуйте извлечь его самостоятельно. Позовите, используя угощение (лучший вариант – это сухой корм, ведь у него сильный аромат и соответствующий звук, если потрясти). Если кот не вылазит, советуем вызвать спасателей.