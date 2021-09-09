Семья волновалась, как Томми воспримет появление маленького ребенка. Однако опасения оказались напрасными, ведь доберман стал для девочки хорошим другом.
Интересно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы
По словам Ника, Томми всегда хорошо относился к детям. Во время семейных посиделок, доберман был рядом, позволял детям гладить себя и был терпеливым. "Он от природы очень мягкий и заботливый. Томми – идеальная няня", — отметил Ник.
Томми с семьей / Фото Nick Elliott
Доберман сразу начал рассматривать и обнюхивать девочку, когда ее принесли домой. После этого он всегда был где-то рядом с ребенком, показывая, что готов защищать новую хозяйку.
Кроме того, камера наблюдения, которую установили в одной из комнат, сняла, как трогательно пес заботится о девочке. На видео Томми, надеясь успокоить ребенка, принес ей свою любимую игрушку – плюшевого мишку, которого положил в коляску.
Читайте также Какие породы собак считаются самыми игривыми: результаты исследования
Смотрите видео: как пес принес игрушку ребенку