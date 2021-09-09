Сім'я хвилювалася, як Томмі сприйме появу маленької дитини. Проте побоювання виявилися марними, адже доберман став для дівчинки добрим другом.

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За словами Ніка, Томмі завжди добре ставився до дітей. Під час сімейних посиденьок, доберман був поруч, дозволяв малюкам гладити себе й був терпеливим. "Він від природи дуже м'який та дбайливий. Томмі – ідеальна няня", – зазначив Нік.



Томмі з сім'єю / Фото Nick Elliott

Доберман одразу почав розглядати та обнюхувати дівчинку, коли її принесли додому. Після цього він завжди був десь поруч з дитиною, показуючи, що готовий захищати нову господиню.

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Крім того, камера спостереження, яку встановили в одній з кімнат, зняла, як зворушливо пес піклується про дівчинку. На відео Томмі, сподіваючись заспокоїти дитину, приніс їй свою улюблену іграшку – плюшевого ведмедика, якого поклав у візок.

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Дивіться відео: як пес приніс іграшку дитині