Полный рот "тарелок": пес не ходит на прогулку без всех своих фрисби

Лабрадор, которого зовут Уинстон, обожает играть в фрисби. Видео того, как четвероногий пытается собрать все свои разноцветные летающие тарелки, покорило сеть.

На своей странице в социальной сети тикток девушка публикует много роликов с домашним любимцем Уинстоном.

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На одном из видео можно увидеть, что после прогулки лабрадор собирает все свои летающие тарелки. Он тщательно пытается взять в зубы все фрисби одновременно, однако у него это не очень получается.

Хоть сначала казалось, что четырехлапому это не удастся, но после многих попыток Уинстон смог достичь своей цели.

Смотрите видео: как Уинстон собирает свои фрисби

Видео в тикток посмотрело более 970 тысяч пользователей, которые активно оставляли свои комментарии. Они шутили и не могли налюбоваться четвероногим.

Смотрите видео: пес с любимой игрушкой

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Что известно о лабрадорах

Лабрадоры известны своей интеллигентностью и разносторонней одаренностью. Благодаря чрезвычайно острому чутью их часто используются в качестве служебных собак.

Уравновешенный характер и врожденная предусмотрительность делает их самыми лучшими кандидатами среди собак для работы поводырем слепых. Известно, что в мире 80% собак-поводырей – лабрадоры.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

Кроме того, это надежная и послушная собака, которая будет преданной. Чутко воспринимает настроение хозяина и всегда будет рад помочь.