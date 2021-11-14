На своей странице в социальной сети тикток девушка публикует много роликов с домашним любимцем Уинстоном.
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На одном из видео можно увидеть, что после прогулки лабрадор собирает все свои летающие тарелки. Он тщательно пытается взять в зубы все фрисби одновременно, однако у него это не очень получается.
Хоть сначала казалось, что четырехлапому это не удастся, но после многих попыток Уинстон смог достичь своей цели.
Смотрите видео: как Уинстон собирает свои фрисби
Видео в тикток посмотрело более 970 тысяч пользователей, которые активно оставляли свои комментарии. Они шутили и не могли налюбоваться четвероногим.
Смотрите видео: пес с любимой игрушкой
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Что известно о лабрадорах
Лабрадоры известны своей интеллигентностью и разносторонней одаренностью. Благодаря чрезвычайно острому чутью их часто используются в качестве служебных собак.
Уравновешенный характер и врожденная предусмотрительность делает их самыми лучшими кандидатами среди собак для работы поводырем слепых. Известно, что в мире 80% собак-поводырей – лабрадоры.
Кроме того, это надежная и послушная собака, которая будет преданной. Чутко воспринимает настроение хозяина и всегда будет рад помочь.