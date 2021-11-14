На своїй сторінці у соціальній мережі тікток дівчина публікує багато роликів з домашнім улюбленцем Вінстоном.

Цікаво Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®

На одному з відео можна побачити, що після прогулянки лабрадор збирає усі свої літаючі тарілки. Він старанно намагається взяти в зуби усі фрісбі одночасно, проте у нього це не дуже виходить.

Хоч на початку здавалося, що чотирилапому це не вдасться, але після багатьох спроб Вінстон зміг досягнути своєї мети.

Дивіться відео: як Вінстон збирає свої фрісбі

Відео у тікток переглянуло понад 970 тисяч користувачів, які активно залишали свої коментарі. Вони жартували та не могли намилуватися чотирилапим.

Дивіться відео: пес з улюбленою іграшкою

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Що відомо про лабрадорів

Лабрадори відомі своєю інтелігентністю та різнобічною обдарованістю. Завдяки надзвичайно гострому чуттю їх часто використовуються як службових собак.

Врівноважений характер і вроджена передбачливість робить їх найкращими кандидатами серед собак для роботи поводирем сліпих. Відомо, що у світі 80 % собак-поводирів – лабрадори.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Крім того, це надійна і слухняна собака, яка буде дуже відданою. Чуйно сприймає настрій господаря і завжди буде радий допомогти.