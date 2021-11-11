Будущая мама рассказала, что в их семье живет 2 питбуля – Гус и Луна. Когда женщина забеременела, один из домашних любимцев стал находиться постоянно рядом с ней.

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В один из дней хозяйка лежала на диване, а рядом, прислонившись ухом и носом, лежал Гус. Пес был расслаблен и с полузакрытыми глазами.

Вдруг Гус стал настороженным, а глаза округлились. Оказалось, что в тот момент в животе у женщины начал двигаться малыш.

"Когда ты впервые чувствуешь, как твоя крошечная лучшая подруга толкается. Ждите его реакцию", — подписала видео будущая мама.

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Какие комментарии оставляли люди:

"Это так мило, я сейчас расплачусь".

"Я что в титок плакать захожу? Перестаньте выкладывать такие трогательные видео".

"Такое искреннее удивление на мордашке. Просто невероятно".

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