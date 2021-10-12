Полицейские из Винницы сделали яркую фотосессию с собаками в приюте: невероятные фото
Источник:фейсбук полиции Винницкой области
Полицейские Винниччины приняли участие в акции "Возьми друга из приюта". Они посетили местный муниципальный приют для животных и сделали замечательные фото с местными воспитанниками.
Цель акции – сделать животных из приютов более привлекательными и популярными. Полицейские хотят привлечь внимание людей к собакам, которые живут в там – ведь им так нужен дом, семья и мягкий диванчик.
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В приюте есть собаки любых размеров / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
Яркие фото для соцсетей
Работники полиции сфотографировались с собаками в приюте. Потом они разместили фото в соцсетях, чтобы их увидело как можно больше людей.
Этот пес ищет дом / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
Полицейские из различных подразделений сделали фотографии с собаками, которые находятся в Винницком городском приюте для животных, и разместили в социальных сетях, – рассказывают в полиции.
С помощью ярких фото местные полицейские хотят привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных.
В приют попадают даже породистые собаки / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
В полиции сообщили, что одного из песиков-участников фотосессии уже забрали домой. А остальные продолжают ждать своих настоящих хозяев.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.
Все эти собачки ищут дом / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
В приюте – 70 собак
Сейчас в Винницком городском приюте находится более 70 собак. Каждая из них имеет свою историю – кто-то попал в приют с улицы, другие – от плохих хозяев и так далее. Но все они ищут дом.
Каждое из животных имеет свою историю / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
Смотрите больше фото с яркой фотосессии / Фото с фейсбука полиции Винницкой области
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Сообщение с фейсбука полиции Винницкой области