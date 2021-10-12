Мета акції – зробити тварин з притулків привабливими та популярними. Поліцейські хочуть привернути увагу людей до собак, які мешкають в там – адже їм так потрібен дім, родина та м'який диванчик.

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У притулку є собаки будь-яких розмірів / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Яскраві фото для соцмереж

Працівники поліції сфотографувалися із собаками в притулку. Згодом вони розмістили фото в соцмережах, щоб їх побачило якомога більше людей.



Цей пес шукає дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Поліцейські з різних підрозділів зробили світлини з собаками, які перебувають у Вінницькому муніципальному притулку для тварин, та розмістили у соціальних мережах, – розповідають у поліції.

За допомогою яскравих фото місцеві поліцейські хочуть привернути увагу людей до проблеми безпритульних тварин.



До притулку потрапляють навіть породисті собаки / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

У поліції повідомили, що одного із песиків-учасників фотосесії вже забрали додому. А решта продовжують чекати своїх справжніх господарів.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.



Усі ці песики шукають дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

У притулку – 70 собак

Зараз у Вінницькому муніципальному притулку перебуває понад 70 собак. Кожна з них має власну історію – хтось потрапив у притулок з вулиці, інші – від поганих господарів тощо. Але усі вони шукають дім.



Кожна із тварин має власну історію / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Важливо! Вінничани можуть взяти собі люблячого друга чи надати допомогу, якої потребують тварини у притулку. Для цього звертайтеся за адресою: місто Вінниця, вулиця Гонти, 26 Е. Телефони: 0673838377, 0673834009.

Дивіться більше фото з яскравої фотосесії / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

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Повідомлення з фейсбуку поліції Вінницької області

Вінницькі поліцейські привернули увагу людей до проблеми безпритульних тварин #vinpolice #новини

Поліцейські з різних підрозділів зробили світлини з собаками, які знаходяться у Вінницькому муніципальному притулку для тварин, та розмістили у соціальних мережах, з надією, що безпритульні тварини сподобаються тим, хто готовий подарувати їм домівку, свою увагу та турботу.

"Візьми друга з притулку" – такий головний меседж соціальної акції, до якої пропонують доєднатися небайдужим людям, які можуть прихистити чотирилапих, допомогти притулку чи поширити таку інформацію.

Сьогодні у притулку на перетримці перебуває близько 70 собак, кожна з них має свою історію, яку можна дізнатись від працівників закладу. Вони з різних причин втратили дім і тепер чекають на люблячих господарів.

Працівники Вінницького муніципального притулку залюбки допоможуть адаптуватися тварині до нового місця проживання, а господаря навчать поводитись з новим другом.