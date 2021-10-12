Мета акції – зробити тварин з притулків привабливими та популярними. Поліцейські хочуть привернути увагу людей до собак, які мешкають в там – адже їм так потрібен дім, родина та м'який диванчик.

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Поліцейські у Вінниці зробили яскраву фотосесію з собаками у притулку: неймовірні фото
У притулку є собаки будь-яких розмірів / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Яскраві фото для соцмереж

Працівники поліції сфотографувалися із собаками в притулку. Згодом вони розмістили фото в соцмережах, щоб їх побачило якомога більше людей.

Поліцейські у Вінниці зробили яскраву фотосесію з собаками у притулку: неймовірні фото
Цей пес шукає дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Поліцейські з різних підрозділів зробили світлини з собаками, які перебувають у Вінницькому муніципальному притулку для тварин, та розмістили у соціальних мережах, – розповідають у поліції.

За допомогою яскравих фото місцеві поліцейські хочуть привернути увагу людей до проблеми безпритульних тварин.

Поліцейські у Вінниці зробили яскраву фотосесію з собаками у притулку: неймовірні фото
До притулку потрапляють навіть породисті собаки / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

У поліції повідомили, що одного із песиків-учасників фотосесії вже забрали додому. А решта продовжують чекати своїх справжніх господарів.

Поліцейські у Вінниці зробили яскраву фотосесію з собаками у притулку: неймовірні фото
Усі ці песики шукають дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

У притулку – 70 собак

Зараз у Вінницькому муніципальному притулку перебуває понад 70 собак. Кожна з них має власну історію – хтось потрапив у притулок з вулиці, інші – від поганих господарів тощо. Але усі вони шукають дім.

Поліцейські у Вінниці зробили яскраву фотосесію з собаками у притулку: неймовірні фото
Кожна із тварин має власну історію / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

Дивіться більше фото з яскравої фотосесії / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області

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Повідомлення з фейсбуку поліції Вінницької області

Вінницькі поліцейські привернули увагу людей до проблеми безпритульних тварин #vinpolice #новини
Поліцейські з різних підрозділів зробили світлини з собаками, які знаходяться у Вінницькому муніципальному притулку для тварин, та розмістили у соціальних мережах, з надією, що безпритульні тварини сподобаються тим, хто готовий подарувати їм домівку, свою увагу та турботу.
"Візьми друга з притулку" – такий головний меседж соціальної акції, до якої пропонують доєднатися небайдужим людям, які можуть прихистити чотирилапих, допомогти притулку чи поширити таку інформацію.
Сьогодні у притулку на перетримці перебуває близько 70 собак, кожна з них має свою історію, яку можна дізнатись від працівників закладу. Вони з різних причин втратили дім і тепер чекають на люблячих господарів.
Працівники Вінницького муніципального притулку залюбки допоможуть адаптуватися тварині до нового місця проживання, а господаря навчать поводитись з новим другом.
Аби взяти собі люблячого друга чи надати допомогу, якої потребують тварини у притулку, звертайтесь за адресою: вул. Гонти, 26 Е. (тел: 0673838377, 0673834009)