Мета акції – зробити тварин з притулків привабливими та популярними. Поліцейські хочуть привернути увагу людей до собак, які мешкають в там – адже їм так потрібен дім, родина та м'який диванчик.
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У притулку є собаки будь-яких розмірів / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
Яскраві фото для соцмереж
Працівники поліції сфотографувалися із собаками в притулку. Згодом вони розмістили фото в соцмережах, щоб їх побачило якомога більше людей.
Цей пес шукає дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
Поліцейські з різних підрозділів зробили світлини з собаками, які перебувають у Вінницькому муніципальному притулку для тварин, та розмістили у соціальних мережах, – розповідають у поліції.
За допомогою яскравих фото місцеві поліцейські хочуть привернути увагу людей до проблеми безпритульних тварин.
До притулку потрапляють навіть породисті собаки / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
У поліції повідомили, що одного із песиків-учасників фотосесії вже забрали додому. А решта продовжують чекати своїх справжніх господарів.
Усі ці песики шукають дім / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
У притулку – 70 собак
Зараз у Вінницькому муніципальному притулку перебуває понад 70 собак. Кожна з них має власну історію – хтось потрапив у притулок з вулиці, інші – від поганих господарів тощо. Але усі вони шукають дім.
Кожна із тварин має власну історію / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
Дивіться більше фото з яскравої фотосесії / Фото з фейсбуку поліції Вінницької області
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Повідомлення з фейсбуку поліції Вінницької області