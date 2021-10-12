Цель акции – сделать животных из приютов более привлекательными и популярными. Полицейские хотят привлечь внимание людей к собакам, которые живут в там – ведь им так нужен дом, семья и мягкий диванчик.

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В приюте есть собаки любых размеров / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

Яркие фото для соцсетей

Работники полиции сфотографировались с собаками в приюте. Потом они разместили фото в соцсетях, чтобы их увидело как можно больше людей.



Этот пес ищет дом / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

Полицейские из различных подразделений сделали фотографии с собаками, которые находятся в Винницком городском приюте для животных, и разместили в социальных сетях, – рассказывают в полиции.

С помощью ярких фото местные полицейские хотят привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных.



В приют попадают даже породистые собаки / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

В полиции сообщили, что одного из песиков-участников фотосессии уже забрали домой. А остальные продолжают ждать своих настоящих хозяев.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .



Все эти собачки ищут дом / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

В приюте – 70 собак

Сейчас в Винницком городском приюте находится более 70 собак. Каждая из них имеет свою историю – кто-то попал в приют с улицы, другие – от плохих хозяев и так далее. Но все они ищут дом.



Каждое из животных имеет свою историю / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

Важно! Винничане могут взять себе любящего друга или оказать помощь, в которой нуждаются животные из приюта. Для этого обращайтесь по адресу: город Винница, улица Гонты, 26 Е. Телефоны: 0673838377, 0673834009.

Смотрите больше фото с яркой фотосессии / Фото с фейсбука полиции Винницкой области

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Сообщение с фейсбука полиции Винницкой области

Винницкие полицейские привлекли внимание людей к проблеме бездомных животных #vinpolice #новости

Полицейские из различных подразделений сделали фотографии с собаками, которые находятся в Винницком городском приюте для животных, и разместили в социальных сетях, с надеждой, что бездомные животные понравятся тем, кто готов подарить им дом, свое внимание и заботу.

"Возьми друга из приюта" – таков главный месседж социальной акции, к которой предлагают присоединиться неравнодушным людям, которые могут приютить четвероногих, помочь приюту или распространить такую ​​информацию.

Сегодня в приюте на передержке находится около 70 собак, каждая из них имеет свою историю, которую можно узнать от работников заведения. Они по разным причинам потеряли дом и теперь ждут любящих хозяев.

Работники Винницкого муниципального приюта охотно помогут адаптироваться животному к новому месту жительства, а хозяина научат обращаться с новым другом.