Лорд Честерфилд, а именно такое имя Энистон дала своему любимцу, является неотъемлемой частью ее жизни. На первую совместную годовщину звезда "Друзей" опубликовала фотографии, которые лучшее тому доказательство.

К слову Собаки могут помогать лечить людей: в чем особенности канистерапии

Честерфилд и Энистон вместе уже год

В своем инстаграме Дженнифер опубликовала подборку милых фото Честерфилда. Пост менее чем за 12 часов набрал более 2 миллионов лайков. Звезда написала, что обожает своего милого, послушного мальчика, который уже на самом деле не такой и маленький, как раньше.

Дженнифер Энистон поздравила своего песика с первой годовщиной вместе / Фото с ее инстаграма

Дженнифер Энистон спасла Честерфилда в пандемию

Актриса осенью 2020 написала в своем инстаграм е , что маленький песик Честерфилд буквально украл ее сердце. Собачку Энистон приютила благодаря организации Wagmor pets: ее активисты ищут животных, оказавшихся в беде, и пристраивают их в новые семьи.

Больше на тему Дуа Липа, Майли Сайрус, Вупи Голдберг, Опра: звезды, которые по адопции, а не покупку животных



Дженнифер Энистон и ее песик Честерфилд / Фото с инстаграма jenniferaniston

Дженнифер очень любит собак. У нее уже есть одна собачка-метис по кличке Клайд и бело-черный питбуль Софи. Честерфилд среди них самый большой, хотя и является самым молодым.