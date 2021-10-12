Лорд Честерфілд, а саме таке ім'я Еністон дала своєму улюбленцю, є невід'ємною частиною її життя. На першу спільну річницю зірка "Друзів" оприлюднила світлини, які найкращий цьому доказ.

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Честерфілд і Еністон разом уже рік

У своєму інстаграмі Дженніфер опублікувала добірку милих фото Честерфілда. Пост менш як за 12 годин набрав понад 2 мільйони лайків. Зірка написала, що обожнює свого милого, слухняного хлопчика, який вже насправді не такий і малий, як раніше.

Дженніфер Еністон привітала свого песика із першою річницею разом / Фото з її інстаграму

Дженніфер Еністон врятувала Честерфілда у пандемію

Акторка восени 2020 року написала у своєму інстаграмі, що маленький песик Честерфілд буквально вкрав її серце. Песика Еністон прихистила завдяки організації Wagmor pets: її активісти шукають тварин, що опинилися у скруті, та прилаштовують їх у нові сім'ї.

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Дженніфер Еністон і її песик Честерфілд / Фото з інстаграму jenniferaniston

Дженніфер дуже любить собак. Вона вже має одного песика-метиса на прізвисько Клайд і біло-чорного пітбуля Софі. Честерфілд серед них наразі найбільший, хоч і є наймолодшим.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.