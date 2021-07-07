Полезный досуг: чеширская ферма проводит пилатес с альпаками – фото

В историческом графстве Чешир, что в Англии, запускают новый уникальный вид досуга и общения с животными – пилатес с альпаками. Этот вид отдыха даже получил свое название – альпилатес.

На ферме уже проводят совместные собачьи тренировки, а после того, как Хлои Кардашьян и Кевин Харт продемонстрировали восторг от козьей йоги, ферма в Чешире решила предложить пилатес с альпаками.

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Альпака – домашнее парнокопытное млекопитающее семейства верблюдовых. Имеет чрезвычайно густую шерсть и прекрасно приспособлен к жизни на большой высоте.

Замечательное преодоления стресса / Фото Cheshire Live

Идея заключается в том, что пилатес – это невероятное расслабление, одновременно многие люди утверждают, что считают альпак очень успокаивающими, – говорит Софи Мейр, которая является совладелицей фермы Чеширских Альпак.

На свежем воздухе с пользой / Фото Cheshire Live

Занятия проходят с участием преподавателей по пилатесу. Они продолжаются 90 минут, главный акцент сделан на растяжку и милое общение с животными.

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Альпаки помогут расслабиться / Фото Cheshire Live

С момента анонса такого досуга к нему наблюдается большой интерес. После длительного пребывания дома люди стремятся выйти на улицу и насладиться активным отдыхом в непринужденной атмосфере.

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Невероятный отдых с прекрасными животными / Фото Cheshire Live

На ферме зарегистрировано несколько групповых слотов, где семьи и компании друзей могут встретиться на свежем воздухе, чтобы весело провести день с животными.