На фермі уже проводять спільні собачі тренування, а після того, як Хлої Кардаш'ян і Кевін Харт продемонстрували захоплення козячою йогою, ферма у Чеширі вирішила запропонувати пілатес з альпаками.

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Альпака – домашній парнокопитний ссавець родини верблюдових. Має надзвичайно густу шерсть і чудово пристосований до життя на великій висоті.

Чудове подолання стресу / Фото Cheshire Live

Ідея полягає в тому, що пілатес – це неймовірне розслаблення, водночас багато людей стверджують, що вважають альпак дуже заспокійливими, – говорить Софі Мейр, яка є співвласницею ферми Чеширських Альпак.

На свіжому повітрі із користю / Фото Cheshire Live

Заняття відбуваються за участі викладачів з пілатесу. Вони тривають 90 хвилин, головний акцент зроблений на розтяжку та миле спілкування із тваринами.

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Альпаки допоможуть розслабитися / Фото Cheshire Live

З моменту анонсу такого дозвілля до нього спостерігається великий інтерес. Після тривалого перебування вдома люди прагнуть вийти на вулицю та насолодитись активною руханкою у невимушеній атмосфері.

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Неймовірний відпочинок із чудовими тваринками / Фото Cheshire Live

На фермі зареєстровано кілька групових слотів, де сім'ї та компанії друзів можуть зустрітись на свіжому повітрі, щоб весело провести день із тваринами.