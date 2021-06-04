Брайсон – ярый фанат покемонов, который имеет большую коллекцию карточек с ними. Но он был готов с ней расстаться, лишь бы его любимый щенок Брюс поправился.

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История Брайсона разлетелась по миру

Брайсон организовал импровизированную точку по продаже карточек покемонов возле своего дома. Его мать – Кимберли Вудрафф – узнала об этом совершенно случайно: ей прислали фото улыбающегося сына, который торгует покемонами.

Он признался маме: был готов на все, лишь бы получить деньги для лечения собаки, которых не хватало.



Брайсон продавал покемонов у дома / Фото с ABC news

Искренние намерения мальчика спасти собаку любой ценой разлетелись по мировым СМИ. Новости о Брайсоне набрали тысячи просмотров за пределами США.

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Поэтому история попала и в компанию Pokemon, которая также расчувствовалась поступком маленького мальчика. Они прислали ему редкие карточки, которые трудно достать в продаже.

Брайсону также направили письмо, в котором говорилось:

Привет, Брайсон, мы были очень вдохновлены твоей историей о продаже своих карт для выздоровления собаки. Пусть эти карты помогут тебе заменить те, которые тебе пришлось продать,

– написали в компании.



Мальчик организовал продажу возле своего дома / Фото с ABC news

Мама Брайсона также создала онлайн-страницу по сбору средств, чтобы собрать 800 долларов на лечение собаки и другие расходы. Пожертвования уже достигли необходимой отметки и превысили ее в несколько раз – в копилке семьи есть уже более 5 400 долларов.

Их семья обещает потратить на оплату вакцинации Брюса и других больных собак в городе.