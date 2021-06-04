Брайсон – затятий фанат покемонів, який має велику колекцію карточок із ними. Але він був готовий із нею розпрощатися, аби лише його улюблене цуценя Брюс одужав.
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Історія Брайсона розлетілася світом
Брайсон організував імпровізовану точку з продажу карточок покемонів біля свого дому. Його мати – Кімберлі Вудрафф – дізналася про це абсолютно випадково: їй надіслали фото усміхненого сина, який торгує покемонами.
Він зізнався мамі: був готовий на усе, аби лише дістати гроші для лікування собаки, яких бракувало.
Брайсон продавав покемонів біля дому / Фото з ABC news
Щирі наміри хлопчика врятувати песика за будь-яку ціну розлетілися світовими ЗМІ. Новини про Брайсона набрали тисячі переглядів поза межами США.
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Відтак дійшла історія і до компанії Pokemon, яка також розчулилася вчинком малого. Вони надіслали його рідкісні карточки, які важко дістати у продажі.
Брайсону також надіслали лист, в якому говорилося:
Привіт, Брайсон, ми були дуже натхненні твоєю історією про продаж своїх карт для одужання собаки. Хай ці карти допоможуть тобі замінити ті, які тобі довелося продати,
– написали у компанії.
Хлопчик організував продаж біля свого дому / Фото з ABC news
Мама Брайсона також створила онлайн-сторінку зі збору коштів, щоб зібрати 800 доларів на лікування собаки та інші витрати. Пожертви уже сягнули необхідної позначки і перевищили її у кілька разів – у скарбничці родини є вже понад 5 400 доларів.
Їх родина обіцяє витратити на оплату вакцинації Брюса та інших хворих собак у містечку.