Брайсон – затятий фанат покемонів, який має велику колекцію карточок із ними. Але він був готовий із нею розпрощатися, аби лише його улюблене цуценя Брюс одужав.

Головне про Перші кроки собаки в новому будинку: важливі поради власнику

Історія Брайсона розлетілася світом

Брайсон організував імпровізовану точку з продажу карточок покемонів біля свого дому. Його мати – Кімберлі Вудрафф – дізналася про це абсолютно випадково: їй надіслали фото усміхненого сина, який торгує покемонами.

Він зізнався мамі: був готовий на усе, аби лише дістати гроші для лікування собаки, яких бракувало.



Брайсон продавав покемонів біля дому / Фото з ABC news

Щирі наміри хлопчика врятувати песика за будь-яку ціну розлетілися світовими ЗМІ. Новини про Брайсона набрали тисячі переглядів поза межами США.

Детальніше Щоб врятувати цуценя: хлопчик потай від мами продавав найцінніше, що мав

Відтак дійшла історія і до компанії Pokemon, яка також розчулилася вчинком малого. Вони надіслали його рідкісні карточки, які важко дістати у продажі.

Брайсону також надіслали лист, в якому говорилося:

Привіт, Брайсон, ми були дуже натхненні твоєю історією про продаж своїх карт для одужання собаки. Хай ці карти допоможуть тобі замінити ті, які тобі довелося продати,

– написали у компанії.



Хлопчик організував продаж біля свого дому / Фото з ABC news

Мама Брайсона також створила онлайн-сторінку зі збору коштів, щоб зібрати 800 доларів на лікування собаки та інші витрати. Пожертви уже сягнули необхідної позначки і перевищили її у кілька разів – у скарбничці родини є вже понад 5 400 доларів.

Їх родина обіцяє витратити на оплату вакцинації Брюса та інших хворих собак у містечку.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.