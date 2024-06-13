Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена: эмоциональное видео воссоединения

Украинский пограничник Андрей после двух лет плена встретился со своим четвероногим помощником псом Ремом. Их эмоциональная встреча растрогала сеть.

Мужчина наконец воссоединился со своим верным компаньоном. Государственная пограничная служба Украины показала видео эмоциональной встречи.

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Пограничник встретился с псом после 2 лет плена

В 2022 году Андрей вышел из окруженного Мариупольского металлургического комбината имени Ильича с собакой на руках. После Мариуполя Андрей и Рем пережили тяжелые времена в лагерях Сартаны и Еленовки, где делили на двоих 330-граммовый обед. Затем их пути разошлись: пса ждал долгий путь домой, а воина – неизвестность в российском плену.

В Еленовке мы были всего 8 дней. Когда в очередной раз перевозили, я забрал собаку за пазуху. Меня старший спросил, что шевелится, а когда из бушлата вылезла мордочка, он нас сфотографировал и разрешил забрать, но уже через несколько часов на аэродроме наши пути разошлись,

– рассказал военный.

По его словам, Рем долгое время находился во временно оккупированной Ялте, потом был в Подмосковье, где на него сделали документы, и через Литву, Латвию, Эстонию и Польшу приехал в Украину.

За все время плена Андрею разрешили написать домой только дважды. Об обмене пограничник не знал. В Украину попал 3 января 2024 года.

Однако, на встречу с другом пришлось подождать, ведь боец восстанавливал здоровье после российского плена. Недавно Андрей вернулся в родной дом, где его ждала встреча с верным другом.

Эмоциональная встреча друзей: смотрите видео

Видео, которое зафиксировало эту трогательную встречу, уже разлетелось по сети. Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя эти трогательные кадры:

"Нет преданности границ!",

"Преданность без границ",

"Теперь друзья вместе!",

"Дай бог, чтобы больше не расставались",

"Слезы наворачиваются на глаза...",

"Трогательный пример верности и любви",

"Какая трогательная история! Так рада, что они снова вместе!",

"Это видео заставляет еще раз поверить в силу любви и дружбы".

Собаки славятся своей непоколебимой верностью и глубокой связью со своими хозяевами. Эти любимые домашние животные способны создавать прочные эмоциональные связи с людьми и обладают удивительной способностью запоминать их на длительное время.

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