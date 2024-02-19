Отвлеклась именно в тот момент: подруга должна была снять предложение, а получилось видео забавного енота

Мэри Доусон призналась, что ее друг поступил опрометчиво, когда доверил ей снять предложение руки и сердца. Но есть вина и милого животного, которое отвлекло ее внимание.

Зверь действительно замечательный, но появился совсем не в тот момент. Предлагаем и вам посмотреть этот курьезный инцидент.

Смотрите также В Британии появился "пингвин-поводырь", который помогает своей больной подруге: милые фото

Подругу попросили снять предложение, а получили видео забавного енота

Мужчина собирался попросить любимую девушку стать его женой, а Мэри, что была немного в отдалении, должна была зафиксировать на видео этот романтический момент.

И надо же было такому случиться, что подруга в самый интересный момент заметила енота и начала снимать зверька, а совсем не то, о чем ее попросили. Когда парень начал доставать из кармана кольцо, "операторка" резко переключила кадр на енота, которому было очень интересно понаблюдать за всем, происходящим за оградой.

Как это было: смотрите видео

В итоге предложение так в кадр так в кадр и не попало, зато енот представлен во всей красе.

Пользователи интернета и посмеялись над ситуацией, и выразили надежду, что друг и его невеста не слишком обиделись на Мэри. Некоторые комментаторы со смехом уверяют, что влюбленные теперь просто обязаны позвать енота на свадьбу как почетного гостя.

Уставший 84-летний попугай заснул на диване, как человек

Как и людям, многим пожилым животным нужно отдыхать. Ярким примером стал 84-летний пожилой попугай, который уморительно уснул на краю диванной подушки. Птица по кличке Коко, видимо, провел долгую ночь, потому что едва мог держать глаза открытыми, сидя на мебели. Видео зеленого попугая ежедневно радуют пользователей, и собирают миллионы просмотров в TikTok.

На опубликованном видео попугай уютно устроился на диване своего хозяина. Птица поднимала лапки вверх и вниз, пытаясь найти идеальное место для себя. Очень осторожно его глаза начали закрываться. Коко перевернулся на диване и лег опустив голову, чтобы уснуть.

Это действительно выглядело так, будто птица лежит на гигантской подушке как человек. Его глаза были закрыты, а голова повернута на бок. Казалось, что ничто не могло разбудить попугая, даже ее хозяин, который погладил питомца по голове.

Львенок в кабриолете Bentley шокировал жителей курортного городка

Полиция Таиланда арестовала женщину после того, как ее домашнего львенка увидели в салоне Bentley. О такой роскоши мечтает каждый человек, что уж говорить о животных.

Инцидент случился на улицах курортного города Паттая. Покупать этих животных в Таиланде не запрещено законом, однако нужно получить официальное разрешение от чиновников. Как позже оказалось, у владелицы животного его не было.