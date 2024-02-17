Поведение пернатых в очередной раз показало работникам зоопарка, какие глубокие связи могут формироваться в мире животных.

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В Британии пингвин-поводырь помогает подруге с катарактой

Самка африканского пингвина, по имени Сквид, с детства имеет катаракту – это заболевание, которое приводит к помутнению хрусталика глаза. Однако, болезнь не помешала ей найти друга в крупнейшем британском парке птиц Birdworld, расположенном в графстве Суррей.

Поводырем для самки стал другой 3-летний африканский пингвин, по имени Пингвин (да, его действительно так зовут). Он водит Сквид по вольеру и помогает во время кормления, когда она теряет ориентацию в пространстве,

– говорится в сообщении.

Как заявила смотрительница птиц Полли Бремхем, эта дружба между ними завязалась еще с детства, и она научилась следовать за ним во время кормления.

Пингвиниха Сквид / Фото Birdworld Surrey

При этом история самого Пингвина также была непростой. Когда птица родилась, ему даже не дали имени, потому что никто не надеялся на его выживание. Пингвина долго лечили, он был очень робким и зависимым от смотрителей. Фактически ему пришлось учиться быть пингвином, потому что он присоединился к колонии значительно позже.

Несмотря на все трудности, Пингвин подружился со Сквид. С тех пор они помогают друг другу и счастливо живут в колонии себе подобных.

Мы не ожидали, что Пингвин и Сквид сформируют такую тесную связь. Очевидно, что внимательность Пингвина значительно повлияла на уверенность Сквид в себе,

– добавила работница птицепарка Натали Маршалл.

Поведение пернатых в очередной раз показало работникам зоопарка, какие глубокие связи могут формироваться в мире животных. Смотрители говорят, что пингвины дополняют друг друга: Сквид смелая, а Пингвин – очень терпеливый.

Сквид и Пингвин идеально дополняют друг друга / Фото Birdworld Surrey

Станут ли пингвины супругами – пока не известно, ведь они еще не достигли возраста половой зрелости. Впрочем, пингвины обычно объединяются в пары один раз на всю жизнь. Что можно сказать точно, то это то, что как друзья – они совместимы на все 100%.