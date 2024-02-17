Поведінка пернатих вкотре показала працівникам зоопарку, які глибокі зв'язки можуть формуватися у світі тварин.

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У Британії пінгвін-поводир допомагає подрузі з катарактою

Самиця африканського пінгвіна, на ім'я Сквід, з дитинства має катаракту – це захворювання, яке призводить до помутніння кришталика ока. Однак, хвороба не завадила їй знайти друга у найбільшому британському парку птахів Birdworld, що розташований у графстві Суррей.

Поводирем для самиці став інший 3-річний африканський пінгвін, на ім'я Пінгвін (так, його дійсно так звуть). Він водить Сквід по вольєру та допомагає під час годівлі, коли вона втрачає орієнтацію у просторі,

– йдеться у повідомленні.

Як заявила доглядачка птахів Поллі Бремхем, ця дружба між ними зав'язалася ще змалечку, і вона навчилася слідувати за ним під час годування.

Пінгвіниха Сквід / Фото Birdworld Surrey

При цьому історія самого Пінгвіна також була непростою. Коли птах народився, йому навіть не дали імені, бо ніхто не сподівався на його виживання. Пінгвіна довго лікували, він був дуже боязким і залежним від доглядачів. Фактично йому довелося вчитися бути пінгвіном, бо він приєднався до колонії значно пізніше.

Попри всі труднощі, Пінгвін подружився зі Сквід. Відтоді вони допомагають одне одному та щасливо живуть у колонії собі подібних.

Ми не очікували, що Пінгвін і Сквід сформують такий тісний зв'язок. Очевидно, що уважність Пінгвіна значно вплинула на впевненість Сквід в собі,

– додала працівниця птахопарку Наталі Маршалл.

Поведінка пернатих вкотре показала працівникам зоопарку, які глибокі зв'язки можуть формуватися у світі тварин. Доглядачі кажуть, що пінгвіни доповнюють одне одного: Сквід смілива, а Пінгвін – дуже терплячий.

Сквід та Пінгвін ідеально доповнюють одне одного / Фото Birdworld Surrey

Чи стануть пінгвіни подружжям – поки не відомо, адже вони ще не досягли віку статевої зрілості. Утім, пінгвіни зазвичай об'єднуються в пари один раз на все життя. Що можна сказати точно, то це те, що як друзі – вони сумісні на всі 100%.