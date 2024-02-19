Звір дійсно чудовий, але з'явився зовсім не в той момент. Пропонуємо і вам подивитися цей курйозний інцидент.

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Подругу попросили зняти пропозицію, а отримали відео кумедного єнота

Чоловік збирався попросити кохану дівчину стати його дружиною, а Мері, що була трохи на віддалі, мала зафіксувати на відео цей романтичний момент.

І треба ж було такому статися, що подруга в найцікавіший момент помітила єнота і почала знімати звірка, а зовсім не те, про що її попросили. Коли хлопець почав діставати з кишені каблучку, "операторка" різко перемикнула кадр на єнота, якому було дуже цікаво поспостерігати за всім, що відбувається за огорожею.

Як це було: дивіться відео

У підсумку пропозиція так у кадр і не потрапила, зате єнот представлений у всій красі.

Користувачі інтернету і посміялися над ситуацією, і висловили надію, що друг і його наречена не надто образилися на Мері. Деякі коментатори зі сміхом запевняють, що закохані тепер просто зобов'язані покликати єнота на весілля як почесного гостя.

Втомлений 84-річний папуга заснув на дивані, як людина

Як і людям, багатьом літнім тваринам потрібно відпочивати. Яскравим прикладом став 84-річний літній папуга, який сміховинно заснув на краю диванної подушки. Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях. Відео зеленого папуги щоденно тішать користувачів, й збирають мільйони переглядів в TikTok.

На опублікованому відео папуга затишно влаштувався на дивані свого господаря. Птах підіймав лапки вгору і вниз, намагаючись знайти ідеальне місце для себе. Дуже обережно його очі почали закриватися. Коко перевернувся на дивані та ліг опустивши голову, щоб заснути.

Це справді виглядало так, ніби птах лежить на гігантській подушці як людина. Його очі були заплющені, а голова повернута на бік. Здавалося, що ніщо не могло розбудити папугу, навіть її господар, який погладив вихованця по голові.

Левеня у кабріолеті Bentley шокувало жителів курортного містечка

Поліція Таїланду заарештувала жінку після того, як її домашнє левеня побачили у салоні Bentley. Про таку розкіш мріє кожна людина, що вже говорити про тварин.

Інцидент трапився на вулицях курортного міста Паттая. Купувати цих тварин у Таїланді не заборонено законом, однак потрібно отримати офіційний дозвіл від чиновників. Як пізніше виявилось, у власниці тварини його не було.