Подборка очаровательных песиков, которые выглядят, как звезды: забавные сравнения
Источник:Вuzzfeed
Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Что же тогда говорить об этих пушистиках, которые являются буквальными копиями известных личностей? Смотрите веселые фотосравнения звезд и песиков.
Собачья мимика может многое рассказать о характере и натуре животного, а внешний вид любимца может вызвать интересные ассоциации.
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Люди со всего мира делятся фотографиями своих собак и рассказывают, на кого похожи пушистики.
Почему собаки могут быть похожи на людейЖивотные живут рядом с человечеством более 30 тысяч лет. Они давно приспособились к человеческому поведению – для того, чтобы угодить хозяевам, собаки научились перенимать их черты характера и даже поведение.
Некоторые собаки выглядят, как настоящие звезды кино – так похоже они имитируют выражения лица селебрити.
Несомненное сходство песика и оскароносной Тильды Суинтон / Фото TheNatitude
Брутальная собака прекрасно спародировал Клинта Иствуда / Фото aroweeee
Выражения лица животных волшебно передают мимику людей, а дополнительные аксессуары и позы могут заверить – перед вами не пушистый любимец, а настоящая звезда.
Звездный любимец – песик известного американского блогера Дженны Марблс по имени Кермит стал вирусным мемом в соцсетях – четвероногий невероятно похож на рэпера Снуп Дога.
Сходство животного и рэпера развеселило интернет / Фото Дженны Марблс
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Кстати, собаки также могут имитировать известные мемы – как Гарольда, который смеется сквозь боль, недовольной девочки, лицо которой стало вирусным в 2010-х годах.
Выражение собаки очень похоже на лицо из известного мема / Фото lwotl
У возмущенной девочки мог бы быть такой домашний любимец / Фото uhohitsursula