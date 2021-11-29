Собача міміка може багато чого розповісти про характер та натуру тварини, а зовнішній вигляд улюбленця може викликати цікаві асоціації.

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Люди з усього світу діляться світлинами своїх собак та розповідають, на кого схожі пухнастики.

Чому собаки можуть бути схожими на людей Тваринки живуть поряд з людством понад 30 тисяч років. Вони давно пристосувалися до людської поведінки – для того, щоб догодити господарям, собаки навчилися переймати їхні рими характеру та навіть поведінку.

Деякі собаки виглядають, як справжні зірки кіно – так схоже вони імітують вирази обличчя селебріті.



Беззаперечна схожість песика та оскароносної Тілди Свінтон / Фото TheNatitude

Брутальний собака чудово спародіював Клінта Іствуда / Фото aroweeee

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Вирази обличчя тварин чарівно передають міміку людей, а додаткові аксесуари та пози можуть запевнити – перед вами не пухнастий улюбленець, а справжня зірка.

Стильний песик дивовижно скопіював Семюеля Л. Джексона / Фото Paul_Fledge, Jamie McCarthy

Зірковий улюбленець – песик відомої американської блогерки Дженни Марблс на ім’я Керміт став вірусним мемом у соцмережах – чотирилапий неймовірно схожий на репера Снуп Дога.

Схожість тварини та репера розвеселила інтернет / Фото Дженни Марблс

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До речі, собаки також можуть імітувати відомі меми – як-от Гарольда, який сміється крізь біль, чи незадоволеної дівчинки, обличчя якої стало вірусним у 2010-х роках.

Вираз собаки дуже схожий на обличчя з відомого мему / Фото lwotl

Обурена дівчинка могла б мати такого домашнього улюбленця / Фото uhohitsursula