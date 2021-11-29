Собача міміка може багато чого розповісти про характер та натуру тварини, а зовнішній вигляд улюбленця може викликати цікаві асоціації.

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Люди з усього світу діляться світлинами своїх собак та розповідають, на кого схожі пухнастики.

Чому собаки можуть бути схожими на людей

Тваринки живуть поряд з людством понад 30 тисяч років. Вони давно пристосувалися до людської поведінки – для того, щоб догодити господарям, собаки навчилися переймати їхні рими характеру та навіть поведінку.

Деякі собаки виглядають, як справжні зірки кіно – так схоже вони імітують вирази обличчя селебріті.
Собака схожа на Тільду Суінтон

Беззаперечна схожість песика та оскароносної Тілди Свінтон / Фото TheNatitude

Собака схожий на Клінта Іствуда

Брутальний собака чудово спародіював Клінта Іствуда / Фото aroweeee

Вирази обличчя тварин чарівно передають міміку людей, а додаткові аксесуари та пози можуть запевнити – перед вами не пухнастий улюбленець, а справжня зірка.

Собака схожий на Семюеля Л. Джексона
Стильний песик дивовижно скопіював Семюеля Л. Джексона / Фото Paul_Fledge, Jamie McCarthy

Зірковий улюбленець – песик відомої американської блогерки Дженни Марблс на ім’я Керміт став вірусним мемом у соцмережах – чотирилапий неймовірно схожий на репера Снуп Дога.

Собака схожа на Снупа Дога

Схожість тварини та репера розвеселила інтернет / Фото Дженни Марблс

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До речі, собаки також можуть імітувати відомі меми – як-от Гарольда, який сміється крізь біль, чи незадоволеної дівчинки, обличчя якої стало вірусним у 2010-х роках.

Собака схожий на Гарольда з мему

Вираз собаки дуже схожий на обличчя з відомого мему / Фото lwotl

  • Собака схожий на мем

Обурена дівчинка могла б мати такого домашнього улюбленця / Фото uhohitsursula