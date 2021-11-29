Собачья мимика может многое рассказать о характере и натуре животного, а внешний вид любимца может вызвать интересные ассоциации.

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Люди со всего мира делятся фотографиями своих собак и рассказывают, на кого похожи пушистики.

Почему собаки могут быть похожи на людей Животные живут рядом с человечеством более 30 тысяч лет. Они давно приспособились к человеческому поведению – для того, чтобы угодить хозяевам, собаки научились перенимать их черты характера и даже поведение.

Некоторые собаки выглядят, как настоящие звезды кино – так похоже они имитируют выражения лица селебрити.



Несомненное сходство песика и оскароносной Тильды Суинтон / Фото TheNatitude



Брутальная собака прекрасно спародировал Клинта Иствуда / Фото aroweeee

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Выражения лица животных волшебно передают мимику людей, а дополнительные аксессуары и позы могут заверить – перед вами не пушистый любимец, а настоящая звезда.



Стильный песик изумительно скопировал Сэмюэля Л. Джексона / Фото Paul_Fledge, Jamie McCarthy Стильный песик изумительно скопировал Сэмюэля Л. Джексона / Фото Paul_Fledge, Jamie McCarthy

Звездный любимец – песик известного американского блогера Дженны Марблс по имени Кермит стал вирусным мемом в соцсетях – четвероногий невероятно похож на рэпера Снуп Дога.



Сходство животного и рэпера развеселило интернет / Фото Дженны Марблс

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Кстати, собаки также могут имитировать известные мемы – как Гарольда, который смеется сквозь боль, недовольной девочки, лицо которой стало вирусным в 2010-х годах.

Выражение собаки очень похоже на лицо из известного мема / Фото lwotl

У возмущенной девочки мог бы быть такой домашний любимец / Фото uhohitsursula