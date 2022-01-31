Подавали сигналы SOS под кроватью: на Закарпатье спасатели вынесли из огня щенков

Во время тушения пожара в одном из домов в Закарпатье спасатели чудом заметили в доме щенков. Пожарные достали малышей и вынесли их из горящего дома.

Спасатели работали в охваченном огнем доме. Щенков услышали случайно – они слабенько подавали сигнал "SOS".

Узнайте Старение кота: какое профессиональное питание будет полезным для здоровья любимца

Малыши забились под кровать, где их точно не увидели бы среди клубов дыма. Но им повезло и отважные пожарные вынесли из дома всех четырех.

Спасибо вам, наши лучшие в мире спасатели,

– комментируют поступок в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщили работники службы в комментариях, мама малышей также находится в безопасности – вся хвостатая семья спасена.



Спасатель с песиками / Фото из фейсбука ГСЧС Украины

Пользователи сети также отреагировали на спасение малышей:

"Молодцы! Каждая жизнь ценна".

"Самые лучшие".

"Да, защита слабых, дело сильных".

"Спасибо вам, наши герои".

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь

Читайте также Пациентка из аквариума: как стоматологи помогали рыбке

Узнайте, как учат собак-пограничников: смотрите видео

Текст сообщения:

Когда запасов витаминов в организме остается критично мало, человеческое тепло и доброта помогают преодолевать серый холод зимы.

Вчера на Закарпатье из дома, охваченного огнем, наши ребята вынесли четырех крошечных щенков. Их бы и не заметили в клубах дыма. Они забились под кровать и оттуда подавали слабое "SOS".

Делайте добро, люди. Даже если это не просто, а иногда и рискованно.

Спасибо вам, наши лучшие в мире спасатели.