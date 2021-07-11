Под завалами дома в Майами нашли живого котика: как это случилось
Источник:твітер Даніелли Левін Кави
Более чем через 2 недели после обвала многоэтажки в Майами добровольцы под завалами нашли живое животное. Котик Бинкс раньше жил со своими хозяевами на 9 этаже обрушившегося дома.
Котика узнал местный волонтер, который кормит животных на улице. Он также привез Бинкса в приют для животных.
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Кота нашли более чем через две недели после обвала
После 16 долгих и невероятно сложных дней я могу поделиться небольшим хорошей новостью – Бинкс с Champlain Towers South был найден,
– написала Даниэлла Левин Кофе.
Руководительница округа Майами-Дейд также поблагодарила команде, которая помогла котику найти его семью.
Котика уже забрали хозяева
Местное издание 90,5 WESA сообщило, что волонтер узнал черного котика из дома. Кот был у завалов. Он и доставил животное в приют.
Бинкса с улицы забрали в приют / Фото 90,5 WESA
Соучредитель группы по спасению кошек в Майами The Kitty Campus Джина Николь Власек в фейсбуке написала о найденном коте.
Впоследствии волонтер сообщила, что Бинкс уже забрали хозяева.
Пусть это будет напоминанием: никогда, никогда, никогда не теряйте надежду...,
– написала женщина.
Добавила, что "один человек из тех, кто выжил, пришел посмотреть на кота и проверить, он не из его семьи". Оказалось, что Бинкс таки принадлежит той семье. Теперь он вместе с хозяевами.Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, способствует их здоровью и благополучию.
Джина Николь Власек помогла Бинкс найти хозяев: смотрите видеоСправка. Обвал многоэтажки в Майами случился в ночь с 23 на 24 июня. Под завалами дома оказались сотни жителей дома. Поисковая операция продолжалась несколько недель. Известно, что нашли 86 погибших людей . Судьба 43 – неизвестна.
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