Котика узнал местный волонтер, который кормит животных на улице. Он также привез Бинкса в приют для животных.

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Кота нашли более чем через две недели после обвала

После 16 долгих и невероятно сложных дней я могу поделиться небольшим хорошей новостью – Бинкс с Champlain Towers South был найден,

– написала Даниэлла Левин Кофе. Руководительница округа Майами-Дейд также поблагодарила команде, которая помогла котику найти его семью.

Котика уже забрали хозяева

Местное издание 90,5 WESA сообщило , что волонтер узнал черного котика из дома. Кот был у завалов. Он и доставил животное в приют.



Бинкса с улицы забрали в приют / Фото 90,5 WESA

Соучредитель группы по спасению кошек в Майами The Kitty Campus Джина Николь Власек в фейсбуке написала о найденном коте.

Впоследствии волонтер сообщила, что Бинкс уже забрали хозяева.

Пусть это будет напоминанием: никогда, никогда, никогда не теряйте надежду...,

– написала женщина.

Добавила, что "один человек из тех, кто выжил, пришел посмотреть на кота и проверить, он не из его семьи". Оказалось, что Бинкс таки принадлежит той семье. Теперь он вместе с хозяевами.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, способствует их здоровью и благополучию.

Джина Николь Власек помогла Бинкс найти хозяев: смотрите видео