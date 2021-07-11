Котика впізнав місцевий волонтер, який годує тварин на вулиці. Він також привіз Бінкса в притулок для тварин.
Читайте також Корм Cat Chow® – природний вибір вашого кота
Кота знайшли більш ніж через два тижні після обвалу
Після 16 довгих і неймовірно складних днів я можу поділитися невеликою гарною новиною – Бінкс із Champlain Towers South був знайдений,
– написала Даніелла Левін Кава.
Очільниця округу Маямі-Дейд також подякувала команді, яка допомогла котику знайти його родину.
Котика вже забрали господарі
Місцеве видання 90,5 WESA повідомило, що волонтер впізнав чорного котика з будинку. Кіт був біля завалів. Він й доправив тварину в притулок.
Бінкса з вулиці забрали в притулок / Фото 90,5 WESA
Співзасновниця групи з порятунку котів у Маямі The Kitty Campus Джина Ніколь Власек у фейсбуці написала про знайденого кота.
Згодом волонтерка повідомила, що Бінкса вже забрали господарі.
Нехай це буде нагадуванням: ніколи, ніколи, ніколи не втрачайте надію…,
– написала жінка.
Додала, що "одна людина з тих, хто вижив, прийшла подивитися на кота й перевірити, чи він не з її сім'ї". Виявилось, що Бінкс таки належить тій родині. Тепер він разом з господарями.
Джина Ніколь Власек допомогла Бінксу знайти господарів: дивіться відео