Под Киевом собака работала вместе с водителем маршрутки: милое видео

Водитель маршрутного такси решил развлечь своих пассажиров и взял с собой на работу собаку. Об этом в сети рассказали пассажиры необычного рейса.

Интересное событие произошло в Ирпене. Послушная собака породы такса спокойно лежала возле своего хозяина.

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Видео хвостатого помощника опубликовала в сети пользователь титкока с ником @nikasss0.

Я зашла в маршрутку и увидела очень милую картину. Водитель работает со своей собакой, – написала автор видео.

Собачка спокойно лежала возле водителя. Животное не волновалось и не обращало внимания на пассажиров.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно

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