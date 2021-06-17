Историю спасения животного рассказал местный житель Олег Марчук. Он также выразил надежду, что животное будет жить.
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На Херсонщине дельфина выбросило на мель
Дельфина прибило к лиману в километре от Александровки. Это произошло из-за шторма, а волны не давали ему возможности отплыть в глубь. Поэтому животное потеряло много сил.
Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать,
– рассказал Олег Марчук.
Местный житель также объяснил, что когда он приехал, то с дельфином уже были двое мужчин. Они провели с животным в воде больше часа.
"Юра Вишницький уже нашел людей, которые помогут с транспортировкой, потому что среди местных, к сожалению, не нашлось желающих помочь с катером", – рассказал Марчук.
История спасения животного
Мужчины сделали покрывал и ремней поддержку животному и ждали прибытия катера.
Почти неподвижное тело, при поддержке начало двигаться. Где-то за полчаса дельфин начал двигать плавниками, открывать глаза и пытаться плыть,
– сообщил местный житель.
Более чем за час приехал катер водной полиции с инспекторами. Мужчины загрузили животное на катер. Инспекторы отвезли его в сторону Очакова к морю.
На Херсонщине неравнодушные спасли дельфина / Фото Олега Марчука
"Это мой первый контакт с дельфинами так близко и долго. Скажу, что они прекрасны!" – рассказал Олег Марчук.
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