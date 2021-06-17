Историю спасения животного рассказал местный житель Олег Марчук. Он также выразил надежду, что животное будет жить.

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На Херсонщине дельфина выбросило на мель

Дельфина прибило к лиману в километре от Александровки. Это произошло из-за шторма, а волны не давали ему возможности отплыть в глубь. Поэтому животное потеряло много сил.

Дельфин почти не двигался и сил хватало только держаться на плаву и дышать,

– рассказал Олег Марчук.

Местный житель также объяснил , что когда он приехал, то с дельфином уже были двое мужчин. Они провели с животным в воде больше часа.

"Юра Вишницький уже нашел людей, которые помогут с транспортировкой, потому что среди местных, к сожалению, не нашлось желающих помочь с катером", – рассказал Марчук.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровее жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

История спасения животного

Мужчины сделали покрывал и ремней поддержку животному и ждали прибытия катера.

Почти неподвижное тело, при поддержке начало двигаться. Где-то за полчаса дельфин начал двигать плавниками, открывать глаза и пытаться плыть,

– сообщил местный житель.

Более чем за час приехал катер водной полиции с инспекторами. Мужчины загрузили животное на катер. Инспекторы отвезли его в сторону Очакова к морю.

На Херсонщине неравнодушные спасли дельфина / Фото Олега Марчука

"Это мой первый контакт с дельфинами так близко и долго. Скажу, что они прекрасны !" – рассказал Олег Марчук.