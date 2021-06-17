Історію порятунку тварини розповів місцевий мешканець Олег Марчук. Він також висловив сподівання, що тварина житиме.

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На Херсонщині дельфіна викинуло на мілину

Дельфіна прибило до лиману за кілометр від Олександрівки. Це сталось через шторм, а хвилі не давали йому можливості відплисти у глиб. Тому тварина втратила багато сил.

Дельфін майже не рухався і сил вистачало тільки триматись на плаву і дихати,

– розповів Олег Марчук.

Місцевий мешканець також пояснив, що коли він приїхав, то з дельфіном вже були двоє чоловіків. Вони провели з твариною у воді понад годину.

"Юра Вишніцький вже знайшов людей, які допоможуть з транспортуванням, бо серед місцевих, на жаль, не знайшлось охочих допомогти з катером", – розповів Марчук.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

Історія порятунку тварини

Чоловіки зробили з покривал та ременів підтримку для тварини та чекали на прибуття катеру.

Майже нерухоме тіло, при підтримці почало рухатись. Десь за пів години дельфін почав рухати плавниками, відкривати очі і намагатись плисти,

– повідомив місцевий житель.

Більш ніж за годину приїхав катер водної поліції з інспекторами. Чоловіки завантажили тварину на катер. Інспектори відвезли його в сторону Очакова до моря.

На Херсонщині небайдужі врятували дельфіна / Фото Олега Марчука

"Це мій перший контакт з дельфінами так близько та довго. Скажу, що вони прекрасні!" – розповів Олег Марчук.

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