Почти как Grumpy Cat: 10 котиков с очень печальными мордами – курьезные фото

Кот, известный в интернете как Grumpy Cat, был настоящей звездой среди пользователей сети. Его печальное и злое выражение морды вызвало безудержное веселье у всех, кто его видел.

Grumpy Cat был интернет-мемом протяжении всей жизни. Но в 2019 году коте внезапно умер, и пользователям сети остались на память только его фото.

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Если соскучились по Grumpy Cat – посмотрите эту подборку таких же "недовольных жизнью" котиков.

Марли

Забавный котик с печальной мордой.



Фото @marleykatz

Бортоло

Выражение его морды свидетельствует, что с ним лучше не связываться.



Фото @bortolo_theboss

Атлас

Этот большой котик выглядит очень серьезно.



Фото @atlas_scottish_fold

Октобер

Суровое наказание ждет всех, кто сделает неприятно этому котику.



Фото @littlebittyoctober

Эдди

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион.содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Даже рождественская елка не способна развеселить этого ворчуна.



Фото @eddy_spaghetti_cat

Логан

Этот норвежский кот поражает своей серьезностью.



Фото @adventures_of_logan_and_freya

Уолтер Бишоп

Выглядит точно как офисный работник утром в понедельник.



Фото @walterbishopthecat

Микки

Хотя характер этого котика ласковый, выражение мордочки заставляет людей его бояться.



Фото @conejovet

Исаак

Хотим увидеть лицо смельчаков, которые сядут на этот диван.



Фото @sir_isaac_shub_shub

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Сварливый кот

Хотя место, где отдыхает котик, выглядит очень уютным, сердце питомца вовсе не растаяло.



Фото @wienerwohnzimmer