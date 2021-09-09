Почти как Grumpy Cat: 10 котиков с очень печальными мордами – курьезные фото

Grumpy Cat был интернет-мемом протяжении всей жизни. Но в 2019 году коте внезапно умер, и пользователям сети остались на память только его фото.
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Марли
Забавный котик с печальной мордой.
Фото @marleykatz
Бортоло
Выражение его морды свидетельствует, что с ним лучше не связываться.
Фото @bortolo_theboss
Атлас
Этот большой котик выглядит очень серьезно.
Фото @atlas_scottish_fold
Октобер
Суровое наказание ждет всех, кто сделает неприятно этому котику.
Фото @littlebittyoctober
Эдди
Даже рождественская елка не способна развеселить этого ворчуна.
Фото @eddy_spaghetti_cat
Логан
Этот норвежский кот поражает своей серьезностью.
Фото @adventures_of_logan_and_freya
Уолтер Бишоп
Выглядит точно как офисный работник утром в понедельник.
Фото @walterbishopthecat
Микки
Хотя характер этого котика ласковый, выражение мордочки заставляет людей его бояться.
Фото @conejovet
Исаак
Хотим увидеть лицо смельчаков, которые сядут на этот диван.
Фото @sir_isaac_shub_shub
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Сварливый кот
Хотя место, где отдыхает котик, выглядит очень уютным, сердце питомца вовсе не растаяло.
Фото @wienerwohnzimmer