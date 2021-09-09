Майже як Grumpy Cat: 10 котиків з дуже сумними мордами – курйозні фото

Grumpy Cat був інтернет-мемом упродовж всього життя. Але у 2019 році коті раптово помер, і користувачам мережі залишилися на згадку тільки його фото.

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Якщо скучили за Grumpy Cat – подивіться цю добірку таких же "невдоволених життям" котиків.

Марлі

Кумедний котик із сумною мордою.



Фото @marleykatz

​Бортоло

Вираз його морди свідчить, що з ним краще не зв'язуватися.



Фото @bortolo_theboss

Атлас

Цей великий котик виглядає дуже серйозно.



​Фото @atlas_scottish_fold

Октобер

Суворе покарання чекає на всіх, хто зробить неприємно цьому котику.



​Фото @littlebittyoctober

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Едді

Навіть різдвяна ялинка не здатна розвеселити цього буркотуна.



​Фото @eddy_spaghetti_cat

Логан

Цей норвезький кіт вражає свою серйозністю.



​Фото @adventures_of_logan_and_freya

Волтер Бішоп

Виглядає точнісінько як офісний працівник вранці у понеділок.



​Фото @walterbishopthecat

Міккі

Хоча характер цього котика ласкавий, вираз мордочки змушує людей його боятися.



​Фото @conejovet

Ісаак

Хочемо побачити обличчя сміливців, які сядуть на цей диван.



​Фото @sir_isaac_shub_shub

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Сварливий кіт

Хоча місце, де відпочиває котик, виглядає дуже затишним, серце пухнастика зовсім не розтало.



​Фото @wienerwohnzimmer