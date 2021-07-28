Лай без остановки и кошачьи "подарки": почему у наших любимцев появились плохие привычки

Наши любимцы выглядят как ангелочки на многочисленных фотографиях. А вот в реальной жизни они грызут провода, раскапывают клумбы, уничтожают новенький ремонт и делают еще тысячи различных выходок.

Причины, по которым животные ведут себя отвратительно, нужно искать в образе жизни их предков. Часто во всем виноваты "дикие" корни собак и кошек, а также история их сосуществования с людьми.

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Почему собаки прыгают и хотят лизнуть нас в лицо

Исследования показывают, что все собаки одинаково тесно связаны с популяциями волка из разных стран мира. То есть все песики эволюционировали от общего предка. Вероятно, сначала эти волки ходили за небольшими группами людей и подбирали остатки пищи. А может, люди держали волчат в качестве домашних животных.



Привычку подпрыгивать к лицу собаки переняли у волков / Фото Unsplash

Привычка прыгать и облизывать лицо хозяев – прямое проявление волчьей "натуры". Маленькие волчата именно так встречают членов стаи с охоты. Они подпрыгивают и облизывают губы взрослых волков, выпрашивая еду.

Лая и мяуканье вовсю

Для домашних кошек и собак лай и мяуканье стали способом общаться с человеком и заявлять о своем присутствии.

Исследования доказывают, что для человеческого уха гораздо приятнее слышать мяуканье домашних кошек, чем диких. Итак, в процессе эволюции коты научились не только привлекать внимание своим голосом, но и смягчили его до приятного для людей.



Коты мяукают, чтобы привлечь внимание людей / Фото Unsplash

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

А лай собак иногда напоминает плач человеческих младенцев, что заставляет хозяев внимательно прислушиваться к нему. Собаки лают, чтобы напугать неожиданного врага, заставить добычу замереть и напугать ее, и, конечно, чтобы привлечь к себе внимание человека.

Коты метят территорию или приносят "подарки"

Если вы или ваши соседи регулярно находят экскременты котика в саду, знайте – так животное отмечает пределы своей территории. Эту привычку коты "одолжили" у своих диких предков, которые таким образом "отгораживают" свою зону для охоты от соседских.



В природе кошки приносят своим малышам полуживых животных / Фото Unsplash

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Также интересным является момент, когда кошки приносят своим хозяевам пойманных мышей или птиц. В природе мамы-кошки дают полумертвых животных своим котятам, чтобы те учились охотиться. Итак, ваша любимица считает вас бестолковым котенком, который не способен сам раздобыть себе пищу.